



В 2023 году тарифы на электроэнергию в Израиле подскочат минимум на 12%



В начале 2023 года тарифы на электроэнергию должны вырасти как минимум на 12%, сообщает газета Маарив. Это связано с ростом цен на уголь отсрочкой повышения тарифов, которое должно было состояться в апреле.



Как стало известно газете "Маарив", в настоящее время в Управлении электроэнергии Израиля ведутся дискуссии о размере повышения. Тарифы на электроэнергию выросли в апреле на 8,6% , хотя по расчетам они должны были вырасти на 15%-20%. После вмешательства министров финансов и энергетики было принято решение перенести часть повышения на начало 2023 и 2024 годов, чтобы потребитель не почувствовал весь удар по карману.



От этого страдает Электрическая Компания Израиля, которой приходится брать на себя расходы по финансированию отсрочки. Однако, как уже говорилось, срок погашения обязательств наступил, и правительство должно решить, можно ли организовать еще одну отсрочку или растянуть ее на более длительный период времени.