



В 2022 году продажи смартфонов в Китае упали до самого низкого уровня за 10 лет

Продажи смартфонов в Китае в 2022 году пережили рекордный спад, упав на 13% до самого низкого уровня за десятилетие.



Общее количество поставленных устройств составило 286 млн, по сравнению с 329 млн в 2022 году. Это был самый низкий объем продаж с 2013 года и первый раз, когда годовой объем продаж упал ниже 300 млн.



По данным IDC, в 2022 году самым продаваемым брендом был производитель телефонов на базе Android компания Vivo с долей рынка 18,6%. Общий объем поставок упал на 25,1% в годовом исчислении.



Вторым самым продаваемым брендом стала дочерняя компания Huawei Technologies - Honor, поставки которой выросли более чем на 34%. Apple Inc заняла третье место.



В целом, падение продаж смартфонов в Китае отражает глобальные показатели сектора. В 2022 году мировые поставки смартфонов составили 1,2 млрд штук, что является самым низким показателем с 2013 года и падением более чем на 11% в годовом исчислении.