



В 2021 году почти миллион израильтян страдали от отсутствия продбезопасности

Почти 1 миллион израильтян, в том числе около 665 000 детей, жили в условиях отсутствия продовольственной безопасности в течение 2021 года.



Об этом свидетельствуют данные Института национального страхования, сообщает Times of Israel.



Согласно отчету, это означает, что 16,2% семей и 21,1% детей живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности. Из семей с детьми 19% испытывали отсутствие продовольственной безопасности, при этом 8,5% страдали от серьезного отсутствия безопасности.



Также пострадали пожилые люди: 12% лиц старше пенсионного возраста в 2021 году страдали от отсутствия продовольственной безопасности.



В отчете отмечается, что опрос проводился в разгар пандемии коронавируса, когда сотни тысяч израильтян были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск.



Отсутствие продовольственной безопасности определяется как неспособность обеспечить постоянное снабжение продуктами питания, содержащими все питательные элементы, необходимые для правильного развития и здоровья. Это может привести к недоеданию, но это не одно и то же.

