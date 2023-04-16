



В 17 населенных пунктах Израиля будет разыграно около 7 000 льготных квартир



Министерство строительства и Управление земельных ресурсов Израиля объявили о том, что открылась регистрация для участия в пятой лотерее на получение квартиры со скидкой .



7 037 квартир будут разыграны в 17 городах и населенных пунктах - Петах-Тиква (1 201), Беэр-Яаков (883), Элад (750), Кацрин (702), Хайфа (652), Ришон Ле-Цион (650), Хариш (499), Рош ха-Айн (454) ), Явне (451), Цфат (175), Ноф ха-Галиль (175), Эйлат (147), Кармиэль (96), Ашдод (75), Нетивот (53), Кфар Касем (51) и Арад (23).



Возможность выдачи свидетельства о праве на участие будет открыта до 20 апреля, а результаты лотереи, как ожидается, будут вручены победителям в течение мая.