



Уже шестой миллиардер отказался от гражданства РФ

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину уже шестой по счету российский миллиардер отказался от гражданства РФ.



По данным Forbes, избавиться от паспорта решил глава международной группы компаний "Арети" Игорь Макаров.



Уточняется, что в настоящее время в рейтинге самых богатых людей Кипра он занимает пятую строчку с состоянием в 2,1 миллиарда долларов.



А в мировом рейтинге оказался 1368-м. До Макарова от российского гражданства отказались Тимур Турлов (Freedom Finance), Рубен Варданян ("Тройка Диалог"), Юрий Мильнер, Николай Сторонский (Revolut), Олег Тиньков ("Тинькофф").