



Узбекистан отказался вступать в "газовый союз" Путина

Узбекистан отказался от вступления в так называемый "тройственный газовый союз", с инициативой о создании которого выступил президент РФ Владимир Путин.



Министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы. Кроме этого, как сообщает Reuters, министр сказал, что Узбекистан еще не получил предложение.



"Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз. Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае - нет", - сказал Мирзамахмудов.