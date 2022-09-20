



Утвержден порядок выплаты компенсации жителям приграничных с Газой районов

Во вторник, 20 сентября, финансовая комиссия Кнессета утвердила порядок выплаты компенсации жителям населенных пунктов, расположенных в приграничных с Газой районах.

Также выплаты предоставят владельцам бизнесов за ущерб, понесенный в связи с операцией "Рассвет".

По данным канцелярии главы правительства, соответствующие указания дал премьер-министр Яир Лапид.

Компенсация будет предоставлена, ​​начиная со дня введения ограничений на движение автомобильного транспорта в данных районах.

"Стойкость, проявленная жителями граничащих с Газой районов, заслуживает не только признательности, но и действий. Благодарю финансовую комиссию Кнессета и депутата Ниру Шпак за их профессиональную упорную работу по оказанию помощи населенным пунктам и бизнесам", - сказал Лапид.