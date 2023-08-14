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Устаревшие курятники: из-за жары погибло более 10 000 цыплят
14.08.2023 19:18 Ирина Демьянова

Устаревшие курятники: из-за жары погибло более 10 000 цыплят

Более 10 000 цыплят погибли на севере страны во время сильной жары. Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства причина - в устаревших курятниках без систем климат-контроля и охлаждения.

В министерстве добавляют, что из-за избытка на рынке яиц и курицы дефицита нет, несмотря на массовую гибель кур-несушек и цыплят, выращиваемых для мясной промышленности.

“Необходимость модернизации курятников с каждым годом становится все более актуальной из-за изменения климата”, — говорит Тамир Гошен, глава ветеринарной службы министерства.
 

 

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