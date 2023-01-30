Новости » Экономика
Уровень скрытой безработицы в РФ достиг рекорда
30.01.2023 18:55 Алина Груднева

Уровень скрытой безработицы в РФ достиг рекорда

В России 4,6 миллиона граждан работают неполное рабочее время, находятся в простое или в неоплачиваемом отпуске.

Об этом сообщается в отчете Росстата.

По данным Financial Times, уровень скрытой безработицы, 13%,  втрое превышает официальные данные в 3,9%.

Согласно данным автопрома, 27,1% сотрудников находятся в простое, ещё 8,4% работали неполное рабочее время. 

Более 20% сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск металлургические заводы. В отпуске без сохранения заработной платы находится каждый пятый сотрудник компаний по производству продуктов питания.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы