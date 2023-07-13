



Уровень продаж нового жилья продолжает падать

В Израиле зафиксирован резкий спад уровня продаж нового жилья в период за март-май 2023 года, при этом цены на недвижимость остаются на прежнем уровне.



По данным Globes, об этом сообщает Центральное статистическое бюро.



В мае было продано 2176 новых квартир, что является одним из самых низких месячных показателей за последние годы. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество сделок с недвижимостью сократилось на 50%.



Но в период с марта по май Нетивот возглавил список израильских городов с наибольшим количеством продаж — 448. Этот показатель на 6,7% меньше, чем за предыдущие три месяца.



Второе место занял Ашкелон — 420 единиц жилья, что на 40,5% больше, чем за предыдущие три месяца. На третьем месте оказался Иерусалим - 410 домов, что на 56,1% меньше, чем за предыдущие три месяца.



Далее по списку идет Беэр-Шева, где продано на 72,5% больше жилья, чем тремя месяцами ранее, и Ришон ле-Цион - 279 домов - на 48,1% больше. Замыкают первую десятку Петах-Тиква - 277, Тель-Авив - 245, Нетания - 178 и Хайфа - 171.

