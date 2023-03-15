



Уровень инфляции в Израиле растет быстрее, чем ожидалось

Потребительские цены в Израиле в феврале выросли быстрее, чем прогнозировалось.



По данным Центрального статистического бюро, этому способствовал рост уровня инфляции.



В частности, индекс потребительских цен на товары вырос на 0,5%, превысив прогноз в 0,3%. Годовой показатель инфляции составила 5,2%.



Согласно отчету, цены на свежие овощи и фрукты выросли на 3,8%, расходы на сферы культуры и развлечения - на 0,9%, на транспорт - на 0,5%. Арендная плата увеличилась на 7,5%.



Цены на жилье росли более медленными темпами. С декабря 2022 года по январь 2023 года цены выросли на 0,1%.

