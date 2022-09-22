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Уровень инфляции на Шри-Ланке перевалил за 70%
22.09.2022 21:43 Ольга Белозерова

Уровень инфляции на Шри-Ланке перевалил за 70%

Уровень инфляции на Шри-Ланке подскочил до 70,2% в августе в то время, как страна борется с худшим экономическим кризисом за более чем семь десятилетий.

Об этом сообщает ВВС.

Официальные данные также показали, что цены на продукты питания выросли на 84,6% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что до пандемии Шри-Ланка сильно зависела от туризма в иностранной валюте, включая доллар США.

Но закрытие границ, направленное на замедление распространения коронавируса, отпугнуло туристов и нанесло серьезный ущерб экономике страны.


 

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