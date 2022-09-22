



Уровень инфляции на Шри-Ланке перевалил за 70%

Уровень инфляции на Шри-Ланке подскочил до 70,2% в августе в то время, как страна борется с худшим экономическим кризисом за более чем семь десятилетий.



Об этом сообщает ВВС.



Официальные данные также показали, что цены на продукты питания выросли на 84,6% по сравнению с прошлым годом.



Отмечается, что до пандемии Шри-Ланка сильно зависела от туризма в иностранной валюте, включая доллар США.



Но закрытие границ, направленное на замедление распространения коронавируса, отпугнуло туристов и нанесло серьезный ущерб экономике страны.





