



Уровень долговых обязательств бедных стран становится кризисным

Беднейшие государства должны выплатить иностранным кредиторам в среднем не менее 16,3% бюджетных доходов в 2023 году и 16,7% в 2024 году. Это максимальные показатели с 1998 года. Об этом свидетельствуют данные британской благотворительной организации Debt Justice.



В 2024 году уровень государственного долга до погашения будет более чем в 2,5 выше, чем в 2011 году. В прошлый раз, когда выплаты были столь велики, странам с высокой долговой нагрузкой списали 60-80% долга, отметили в организации.



По данным Всемирного банка, в структуре адресатов запланированных на 2023-2024 годы выплат 91 страны, показатели которых проанализировала Debt Justice, 46% занимают частные кредиторы не из Китая, 30% – международные организации, 12% – китайские кредиторы частного и государственного секторов и еще 12% – другие государства.



Максимальный средний уровень госдолга по погашению в 2022-2024 годах зафиксирован у Шри-Ланки – 78,3%, Лаоса – 57,3%, Доминиканы – 54,6%, Пакистана – 43% и Замбии – 38,9%.



“Уровень выплат во многих странах становится кризисным и ограничивает возможности власти по обслуживанию населения, борьбе с климатическим кризисом и реагированию на экономическую неопределенность”, – заявила исполнительный директор благотворительной организации Хайди Чоу.



Исполнительный совет МВФ в марте одобрил программу помощи Шри-Ланке около 3 миллиардов долларов. Четырехлетняя программа направлена на восстановление макроэкономической стабильности и сохранение финансовой устойчивости, а также на раскрытие потенциала роста экономики за счет поддержки структурных реформ. Около 333 миллионов долларов Фонд планирует направить властям Шри-Ланки немедленно.