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Управляющий Банком Израиля не будет оставаться на следующий срок
04.09.2023 08:31 Аркадий Бочаровский

Управляющий Банком Израиля не будет оставаться на следующий срок

Ожидается, что сегодня, 4 сентября,  глава Банка Израиля Амир Ярон официально объявит о том, что не будет баллотироваться на следующий срок. 

Об этом сообщили в эфире радио Галей ЦАХАЛ. Согласно этой информации, премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил в качестве замены Ярону кандидатуру Лео Лейдермана, который в настоящее время занимает пост главного экономического советника группы компаний Банка Апоалим.

Люди из окружения Ярона опровергли это сообщение.

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