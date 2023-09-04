



Управляющий Банком Израиля не будет оставаться на следующий срок

Ожидается, что сегодня, 4 сентября, глава Банка Израиля Амир Ярон официально объявит о том, что не будет баллотироваться на следующий срок.



Об этом сообщили в эфире радио Галей ЦАХАЛ. Согласно этой информации, премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил в качестве замены Ярону кандидатуру Лео Лейдермана, который в настоящее время занимает пост главного экономического советника группы компаний Банка Апоалим.



Люди из окружения Ярона опровергли это сообщение.