



Управляющий Банка Израиля: реформа сократит экономику примерно на ₪ 50 млрд

Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон в интервью Kaan News сослался на сценарий возможных экономических последствий правовой реформы и сказал, что ущерб может составить в среднем 14 миллиардов шекелей в год.



Ярон сказал, что "неопределенность, связанная реформой, очень и очень велика. Если она будет принята в существующем виде и продолжится в течение длительного времени, мы увидим сокращение примерно на 50 миллиардов шекелей в год за трехлетний период".

