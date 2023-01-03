



Уоррен Баффет продолжает зарабатывать, даже когда другие теряют миллиарды

В октябре американский инвестор зафиксировал увеличение своего капитала на 8,9 миллиарда долларов. Это стало вторым результатом среди миллиардеров по уровню месячной прибыли. Баффета опередил лишь один из основателей компании Oracle Ларри Эллисон, капитал которого вырос на 16,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.



Миллиардер является давним приверженцем концепции стоимостного инвестирования. Баффет ищет недооцененные фирмы, вкладывает в них средства, выбирая долгосрочную стратегию. При этом он избавляется от акций, которые считает бесперспективными и ищет новые варианты.



В последние месяцы Уоррен Баффет активно покупает ценные бумаги нефтяных компаний. Это решение можно понять, поскольку рынок нефти в этом году находится в центре внимания по ряду факторов:



Еще одно правило легендарного инвестора – не инвестировать в сферы, в специфике работы которых он не разбирается. Хотя в его практике были и исключения. Одним из них стал цифровой Nubank.



Так миллиардер продолжает сохранять за собой место в десятке самых богатых людей мира, а его компания Berkshire Hathaway возглавляет рейтинг самых известных хедж-фондов по состоянию на конец ноября. За последние три года фонд укрепил свои позиции на 41,81%.