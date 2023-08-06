



Улицу Алленби в Тель-Авиве перекроют на 4,5 года

Гламур тель-авивской улицы Алленби в последние годы значительно потускнел, но на протяжении десятилетий она была одной из главных улиц Тель-Авива. По ней ежедневно проходили тысячи людей и проезжали тысячи машин.



Но на этой неделе Алленби будет закрыта на 4,5 года в связи с проведением работ по строительству фиолетовой линии скоростного трамвая. Ожидаемое открытие фиолетовой линии - через 51 месяц.



Примерно через две недели, после многочисленных задержек, будет открыта для движения красная линия скоростного трамвая. Примерно за неделю до этого, в ночь с четверга на пятницу, начнутся работы на фиолетовой линии, в результате которых будет перекрыта улица Алленби. Планируется, что по окончании работ улица станет пешеходной с тремя железнодорожными станциями: Алленби-Лилиенблюм, Кармель и Монтефиоре. По линии ежедневно будут перевозить около ста тысяч пассажиров.



Для того чтобы как можно меньше повлиять на ежедневную жизнь жителей и бизнес в этом районе, на параллельных улицах, бульваре Ротшильда, улице Кинг Джордж, бульваре Бен Цион и улице Бецалель, была проведена комплексная реконструкция, включающая модернизацию инфраструктуры как для пешеходов, так и для транспорта.