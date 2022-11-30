



Украинским беженцам в Польше придётся платить за жилье

С марта 2023 года украинским беженцам в Польше придётся платить за проживание в учреждениях размещения. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



Сначала беженцы из Украины будут покрывать 50% стоимости проживания, через несколько месяцев – 75%.



Таким образом Польша готовится к новой волне беженцев из Украины из-за энергетических проблем и принимает решения для уменьшения нагрузки на польских налогоплательщиков.



Арендная плата будет вводиться, если беженцы из Украины будут находиться в Польше более 120 дней. Это не касается людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, пенсионеров и многодетных.