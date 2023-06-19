



Украинские криптобиржи: с кем работать в 2023 году?

Торговая пара ВТС/UAH – одна из самых популярных благодаря украинским криптоплатформам, которые уже стали важной составляющей мировой криптовалютной среды. Биржи предлагают пользователям расширенный функционал, который дает возможность зарабатывать не только на активном трейдинге, но и на хранении, долгосрочных инвестициях собственных криптоактивов.



Сегодня украинская биржа криптовалют позволяет успешно развиваться, совершенствовать свои навыки и масштабироваться. При подборе подходящего сервиса рекомендуется оценивать ресурс по широкому ряду критериев. Чтобы упростить этот процесс, вы можете обратить внимание на перечень криптовалютных бирж, которые сегодня наиболее популярны среди украинских пользователей.



WhiteBIT



Одна из самых крупных в Европе криптобирж, которая также востребована в Украине. Отличается высокой ликвидностью и уникальными возможностями. Основные преимущества и особенности этой площадки:

Высокая безопасность, усовершенствованные меры предотвращения кибератак и несанкционированного доступа.

Большой выбор торговых пар.

Низкие и фиксированные комиссии, отсутствие скрытых платежей и, как результат, полностью прозрачное сотрудничество.

Разноплановый функционал, возможность воспользоваться криптодепозитом и стейкингом в скором времени, своя Р2Р-платформа для беспроблемного вывода средств.

Поддержание высоких стандартов безопасности.

Доступ к популярным торговым парам, различным типам ордеров и инструментам для торговли.

Понятный и простой пользовательский интерфейс, которым могут похвастаться украинские криптобиржи, но что часто является проблемой для мировых сервисов.

Высокий уровень безопасности при использовании ресурса и совершении операций.

Персональные терминалы для пополнения баланса.

Сравнительно небольшие комиссии, что делает использование платформы выгодным.

Эта криптобиржа в Украине занимает первое место из-за своей доступности, инновационных решений, безопасности и возможности быстрого развития, даже если вы только начинаете знакомство с криптомиром.Этот сервис функционирует с 2013 года и дает возможность проводить операции с гривной. Основные плюсы и характеристики ресурса:Представленная площадка отлично подойдет тем, кто только начинает знакомиться со всеми особенностями функционирования крипторынка.Этот проект совсем недавно появился, но быстро завоевал свою аудиторию. У ресурса собственный токен, как и у биржи WhiteBIT. Характеристики и особенности, благодаря которым сервис занимает одно из лидирующих мест в рейтинге криптобирж:Украинские крипто-биржи – это функциональные сервисы, которые популярны среди пользователей со всего мира. Перед началом работы обратите внимание на дополнительные условия, которые предлагает ресурс. Учитывайте, что лучшие биржи криптовалют в Украине работают в рамках законодательства. Рекомендуется отслеживать последние изменения и нововведения для нормального использования выбранной платформы.