



Украина значительно сократила поставки по зерновому коридору

В течение 36 недели работы зернового коридора из морских портов Одесской области было экспортировано 655,9 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 23% меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) со ссылкой на данные ООН.



Так, с 3 по 9 апреля года в портах Одесской области было загружено 16 судов, что на четыре единицы меньше, чем за неделю до этого.



Больше всего было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта – 57%), пшеницы (30%) и подсолнечного масла (6%). Продукция была отправлена в страны Азии (Китай и Турция), Европы (Испания, Италия и Нидерланды) и Африки (Ливия, Египет).



В УКАБ указали на тенденцию к блокированию работы зернового коридора Россией с помощью затягивания инспекции стоящих в очереди судов. Так, на 36 неделе работы среднедневной показатель прохождения кораблей инспекции составил 2,3. В то же время максимальный среднедневной показатель прохождения инспекций составлял 5,5 судна в день.



