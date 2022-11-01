



Украина запускает проект "Дунайский зерновой путь"

Украинское дунайское пароходство (УДП) запускает проект под названием Дунайский зерновой путь, который предусматривает транспортировку агропродукции в румынский порт Констанца. Об этом заявил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.



"Еще летом мы предполагали, что Россия может в любой момент попытаться сорвать "зерновую инициативу". Поэтому настойчиво и системно развивали наш проект Дунайский зерновой путь", - отметил он.



По словам Москаленко, пароходство инвестировало в создание собственной перевалки зерновых и договорилось с румынской группой компаний TTS о быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы.



Отмечается, что за счет более быстрого процесса погрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Владельцам груза не придется нести финансовые потери из-за длительных ожиданий в очереди у терминала.



Как подчеркнул гендиректор УДП, важной составляющей проекта является оснащение судов системами онлайн-контроля, видеонаблюдения и увеличение количества судоводителей в экипаже. Это существенно повышает эффективность работы флота.



Ожидается, что в будущем баржевый караван сможет совершать до двух рейсов в месяц.



По словам Москаленко, на втором этапе проекта Дунайский зерновой путь предполагается строительство новых барж. Кроме того, в ближайшее время начинается модернизация тяги и капитальный ремонт самоходного флота с заменой двигателей.



Напомним, 29 октября Россия заявила о своем выходе из зерновой сделки якобы из-за атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи беспилотников в Крыму.



Как отметил посол Украины в Турции Василий Боднар, "зерновое соглашение" после выхода из него России фактически продолжает действовать, поскольку выход РФ из договоренностей не означает, что они заблокированы.