



Украина за время войны построила 19 новых ветряных электростанций

В Украине запустили 19 ветровых турбин на Николаевщине на расстоянии около 100 км от линии фронта мощностью 114 МВт. Об этом сообщает The Guardian.



“Правительство, борющееся за свое выживание , смогло начать строить инфраструктуру "чистой" энергии, необходимую для преодоления кризиса стоимости жизни, кризиса энергетической безопасности и климатического кризиса", – цитирует издание министра по изменению климата Эда Милибэнда.



Исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Тилигульская ветроэлектростанция является символом сопротивления Украины и поможет отстроить "зеленую" страну и стать ключевым партнером в энергетическом будущем Европы.



Ветряные электростанции труднее вывести из строя, чем ТЭЦ, потому что одна ракета может повредить электростанцию, но для того, чтобы повредить множество ветряных мельниц, расположенных на удаленном расстоянии друг от друга, необходимы десятки ракет.