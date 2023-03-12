



Украина увеличит военные расходы более чем на полтриллиона гривен

Украина увеличит военные расходы на более чем полтриллиона грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Тelegram.



"Да, это не ошибка, увеличение на 500+ млрд грн", - заявил он.



Нардеп отметил, что это самое большое увеличение бюджета в истории Украины, и добавил, что изменения планируются уже в этом месяце.



"Пару недель назад, когда парламент принимал мою правку о возможности привлечь +52 млрд грн на армию, я сразу предупреждал, что нам потребуется еще больше денег. Получается раз в 10 больше", - рассказал Железняк.



На сегодняшний день дефицит госбюджета почти на 70% покрывается из внешних источников.



По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, от международных партнеров в государственный бюджет поступило уже 171,9 млрд грн, наибольшая доля - это макрофинансовая кредитная помощь от ЕС (€3 млрд) и грантовая помощь от США ($1 млрд).