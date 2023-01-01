



Украина повысила тариф на прокачку нефти по "Дружбе" до €13,6 за тонну

Тариф на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода "Дружба" повысился на 18,3% по сравнению с предыдущим значением, установленным 1 апреля. Bloomberg пишет, что это связано с "разрушением инфраструктуры Украины".



Тариф за транспортировку нефти по украинскому участку трубопровода в Словакию и Венгрию увеличился с €11,5 до €13,6 за тонну.



Bloomberg со ссылкой на письмо "Укртранснафты" писал, что продолжающиеся разрушения украинской энергетической инфраструктуры привели к дефициту и росту стоимости электроэнергии, нехватке топлива и запасных частей.



В прошлом июне ЕС утвердил эмбарго на поставку российской нефти. Оно начало действовать 5 декабря.



Эмбарго не касается российской сырой нефти, которая поставляется в европейские страны по нефтепроводу "Дружба". По его северной части сырье идет в Германию и Польшу, которые пообещали в одностороннем порядке прекратить российские трубопроводные поставки, по южной — в Чехию, Словакию и Венгрию.



Эти страны смогут продолжать закупки в течение неопределенного периода. В то же время тем, кто импортирует нефть по "Дружбе", запрещено перепродавать ее в третьи страны.



Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее говорил, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по "Дружбе".



Глава "Транснефти" Николай Токарев отмечал, что компания уже получила заявки от Польши и Германии на 2023 год.



В то же время в конце прошлого ноября Польша призывала страны ЕС ввести санкции против северной ветки "Дружбы", чтобы иметь юридические обоснования для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций.