



Украина получит от Всемирного банка $200 млн: на что пойдут деньги

Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов. Средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны, пишет Bloomberg.



"Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн. долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.



Кроме этого, предусмотрено получить от партнеров дополнительное финансирование в размере до 300 млн долларов в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

