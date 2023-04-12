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Украина получит от Всемирного банка $200 млн: на что пойдут деньги
12.04.2023 21:23 Раиса Вовк

Украина получит от Всемирного банка $200 млн: на что пойдут деньги

Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов. Средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны, пишет Bloomberg.

"Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн. долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.

Кроме этого, предусмотрено получить от партнеров дополнительное финансирование в размере до 300 млн долларов в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.
 

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