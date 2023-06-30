



Украина получит от Всемирного банка $1,5 миллиарда: на что пойдут деньги

Всемирный банк предоставит Украине 1,5 миллиарда долларов ссуды для поддержки восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.



"Украина получит 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка для поддержки восстановления и развития. Решение утвердил Совет исполнительных директоров Банка", - написал он.



Глава правительства добавил, что средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии и направлены на укрепление социальной защиты и восстановления экономики.



В частности, средства помогут профинансировать субсидии для ВПЛ и пенсионные выплаты.



В государственный бюджет Украины в четверг, 30 июня, поступили грантовые средства в сумме 1,215 миллиарда долларов: 1,2 млрд долл. от США и 15 млн долл. от Финляндии.



Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины – Украина получит около 890 млн долл. США, которые будут направлены на бюджетную поддержку.