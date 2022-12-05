



Украина получит от Германии еще 200 миллионов евро

В этот раз Украина получит от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) грант в размере 200 млн евро. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев.



Он будет направлен в государственный бюджет и использован на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.



На сегодняшний день общее количество ВПЛ составляет более 4,8 млн. человек, и их количество, к сожалению, будет расти в связи с необходимостью перемещения людей с мест, где невозможно будет по техническим причинам восстановить подачу отопления или газа.



Поэтому нам крайне важна поддержка наших международных партнеров, чтобы иметь возможность и дальше стабильно и регулярно помогать всем тем, кто из-за действий государства-агрессора вынужден был покинуть свои дома.



Благодарны Правительству и народу Германии на очередной шаг поддержки Украины!