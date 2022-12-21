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Украина получит дополнительный пакет помощи от Всемирного банка
21.12.2022 19:38 Раиса Вовк

Украина получит дополнительный пакет помощи от Всемирного банка

Всемирный банк объявил о новом пакете финансирования, включающем проекты, направленные на укрепление усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны. Об этом сообщается на официальном сайте ВБ.

Речь идет о 610 миллионов долларов, из которых 500 пойдут на реализацию проекта PEACE для выплат помощи семьям с детьми, заработной платы государственным служащими и коммунальных платежей. "Эта сумма поддержана гарантиями Великобритании", - отметили во Всемирном банке.

Также новым пакетом СБ:

  • поддержит систему здравоохранения Украины;
  • поможет восстановить и улучшить доступ к медицинским услугам;
  • решить новые насущные потребности, возникшие из-за войны войны.
Напомним, Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 миллиарда долларов помощи. 

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