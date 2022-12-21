



Украина получит дополнительный пакет помощи от Всемирного банка

Всемирный банк объявил о новом пакете финансирования, включающем проекты, направленные на укрепление усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны. Об этом сообщается на официальном сайте ВБ.



Речь идет о 610 миллионов долларов, из которых 500 пойдут на реализацию проекта PEACE для выплат помощи семьям с детьми, заработной платы государственным служащими и коммунальных платежей. "Эта сумма поддержана гарантиями Великобритании", - отметили во Всемирном банке.



Также новым пакетом СБ:

поддержит систему здравоохранения Украины;

поможет восстановить и улучшить доступ к медицинским услугам;

решить новые насущные потребности, возникшие из-за войны войны.

Напомним, Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 миллиарда долларов помощи.