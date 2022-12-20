



Украина получила 200 миллионов евро от Нидерландов

Во вторник, 20 декабря, Украина получила от Нидерландов 200 миллионов евро кредитных средств через механизм административного счета Международного валютного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



"Нидерланды продолжают оказывать Украине как военную, так и финансовую помощь. Спасибо руководству и народу Нидерландов за поддержку нашей страны", - отметил министр финансов Сергей Марченко.



Сообщается, что кредит предоставили на льготных условиях, в частности:

на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, зафиксированная на уровне 3,641% годовых);

окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет со дня выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 лет со дня выборки кредита).

В Минфине пояснили, что кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.Премьер-министр Украины Денис Шмигаль также поблагодарил правительство Нидерландов за финансовую помощь."Украина ценит поддержку партнеров. Сегодня получили на Административный счет в МВФ еще 200 миллионов евро от правительства Нидерландов. Благодарю премьер-министра Марка Рютта за помощь во время войны. Вместе победим!", - написал он в Twitter.Напомним, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов из Целевого фонда Всемирного банка.