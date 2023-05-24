



Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии

Украина не проводит импорт и экспорт электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго в среду, 24 мая.



"Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении на протяжении всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления", - говорится в сообщении.



При этом утверждается, что сейчас производимой электроэнергии хватает на покрытие потребностей потребителей в Украине.



"Имеющиеся ресурсы воды позволяют гидроэлектростанциям работать в течение всех суток, а также увеличивать свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления, для чего также максимально привлекаются наявные в системе мощности тепловых электростанций. Впрочем, постепенно снижается половодье, что будет влиять на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции", - говорится в сообщении.



В настоящее время постепенно уходят на ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций. Также продолжается активная ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций.



Энергетики просят украинцев рационально потреблять электрическую энергию ради стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00.



"Перенесите, по возможности, потребление на утро, день или ночь, уменьшите использование мощных электроприборов именно в вечерние часы. Тогда диспетчерам "Укрэнерго" будет легче в эти часы наибольшего потребления удерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии, который является залогом стабильной работы энергосистемы", - добавили в компании.