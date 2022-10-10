



Украина полностью прекращает экспорт электроэнергии

Украина прекращает экспорт электроэнергии с 11 октября из-за российских массовых ракетных обстрелов по объектам критической инфраструктуры страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



В Минэнерго отметили, что российский обстрел тепловой генерации и электрических подстанций заставляет Украину "пойти на прекращение с 11 октября экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы".



"Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы", - заявили в Минэнерго.



По словам министра энергетики Германа Галущенко, Россия уничтожает энергосистему Украины, поскольку экспорт украинской электроэнергии помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов.



Напомним, 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы. Шмыгаль заявлял, что повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.