



Украина официально присоединилась к Конвенции о "таможенном безвизе"

Украина официально присоединилась к Конвенции о совместном транзите и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.



Эти конвенции, также известные как "таможенный безвиз", позволяют товарам гораздо легче перемещаться между ЕС и странами совместного транзита (Норвегия, Исландия, Швейцария, Северная Македония, Сербия, Турция и Великобритания).



Упрощенные правила, такие как взаимные финансовые гарантии и уменьшенный контроль, помогают сократить расходы для бизнеса ЕС и стран-партнеров, одновременно содействуя и усиливая торговлю.



Таким образом, участие Украины в этих конвенциях будет способствовать развитию торговли между Украиной и государствами-членами ЕС, а также другими странами совместного транзита путем сокращения времени обработки документов на границе до нескольких секунд.



Это важный шаг вперед в стратегии Украины вступления в ЕС, и в значительной степени поддержит работу над "Путями солидарности" к Украине и по ней.