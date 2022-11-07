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Украина национализировала "Укрнафта", "Мотор Сич" и другие предприятия
07.11.2022 14:50 Раиса Вовк

Украина национализировала "Укрнафта", "Мотор Сич" и другие предприятия

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор". Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Решение касается "обеспечения проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций по принудительному отчуждению в собственность государства акций" этих компаний.

До этого решения более 40% акций "Укрнафта" принадлежало Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам, уже около 20 лет контролирующих эту компанию. "Нафтогаз" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты".

Компания добывает почти 90% нефти в Украине и является одним из крупнейших владельцев АЗС. 

ПАО "Укртатнафта" владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, расположенным в Кременчуге. Структура собственности предприятия достаточно запутана, но большая часть акций через офшоры, скорее всего, также принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Владельцем АО "Мотор Сич" до последнего времени был Вячеслав Богуслаев, которого в октябре арестовали за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.

ЧАО "АвтоКрАЗ" контролировалось народным депутатом многих созывов от партии "Батькивщина" Константином Жеваго. Владельцем ЧАО "Запорожтрансформатор" является Константин Григоришин. 

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