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Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски
17.02.2023 19:53 Наталья Богинская

Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски


Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен. Соответствующее решение 16 февраля вынес суд. Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.

“Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины”, – сообщил источник из СБУ.

Мероприятия по национализации предприятий проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
По информации украинского Министерства экономики, согласно решению Высшего антикоррупционного суда в пользу государства взыскано:

  • 100% доли ООО "Глуховский Карьер кварцитов";
  • 100% ООО "Николаевский глиноземный завод";
  • 100% доли ООО "Компания "Алюминий Украины";
  • 100% доли ООО "Гуардон Украины";
  • 100% доли ООО "Сервисный центр "Металлург";
  • 100% доли ООО "ВРЕМЯ ИТ";
  • 99% доли ООО "Охрана МГЗ";
  • 100% доли ООО "Центр учета Николаев";
  • 100% доли Николаевского благотворительного фонда "Центр социальных программ";
  • 100% доли ООО "Запорожолюминторг";
  • 29,5363% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат";
  • 100% доли ЧАО "Хустский карьер";
  • 100% доли ЧАО "Жежеловский карьер";
Всего было национализировано более трехсот объектов движимого и недвижимого имущества олигарха.

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