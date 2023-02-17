Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски
Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен. Соответствующее решение 16 февраля вынес суд. Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.
“Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины”, – сообщил источник из СБУ.
Мероприятия по национализации предприятий проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
По информации украинского Министерства экономики, согласно решению Высшего антикоррупционного суда в пользу государства взыскано:
- 100% доли ООО "Глуховский Карьер кварцитов";
- 100% ООО "Николаевский глиноземный завод";
- 100% доли ООО "Компания "Алюминий Украины";
- 100% доли ООО "Гуардон Украины";
- 100% доли ООО "Сервисный центр "Металлург";
- 100% доли ООО "ВРЕМЯ ИТ";
- 99% доли ООО "Охрана МГЗ";
- 100% доли ООО "Центр учета Николаев";
- 100% доли Николаевского благотворительного фонда "Центр социальных программ";
- 100% доли ООО "Запорожолюминторг";
- 29,5363% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат";
- 100% доли ЧАО "Хустский карьер";
- 100% доли ЧАО "Жежеловский карьер";