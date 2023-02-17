



Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски



Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен. Соответствующее решение 16 февраля вынес суд. Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.



“Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины”, – сообщил источник из СБУ.



Мероприятия по национализации предприятий проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

По информации украинского Министерства экономики, согласно решению Высшего антикоррупционного суда в пользу государства взыскано:

100% доли ООО "Глуховский Карьер кварцитов";

100% ООО "Николаевский глиноземный завод";

100% доли ООО "Компания "Алюминий Украины";

100% доли ООО "Гуардон Украины";

100% доли ООО "Сервисный центр "Металлург";

100% доли ООО "ВРЕМЯ ИТ";

99% доли ООО "Охрана МГЗ";

100% доли ООО "Центр учета Николаев";

100% доли Николаевского благотворительного фонда "Центр социальных программ";

100% доли ООО "Запорожолюминторг";

29,5363% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат";

100% доли ЧАО "Хустский карьер";

100% доли ЧАО "Жежеловский карьер";

Всего было национализировано более трехсот объектов движимого и недвижимого имущества олигарха.