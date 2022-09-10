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Украина лишает активов Россию: новое решение правительства
10.09.2022 14:52 Алина Груднева

Украина лишает активов Россию: новое решение правительства

Украинское правительство согласовало покупку со стороны АРМА военных облигаций на 152 млн гривен.

 
По данным украинских СМИ, эти средства находятся на счетах агентства.
 
Речь идет о замороженных российских активах в рамках процесса конфискации имущества РФ в Украине.
 
Также в Украине повторно ввели санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску. Будут заблокированы активы, к которым они могут быть причастны. 
 
"Замораживание и конфискация всех активов России и ее граждан происходит в соответствии с четко определенными процедурами и в соответствии с новым законодательством. Мы планомерно работаем над тем, чтобы забрать все имущество и средства России и направить их на усиление нашей армии и наше восстановление", - прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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