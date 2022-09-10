



Украина лишает активов Россию: новое решение правительства

Украинское правительство согласовало покупку со стороны АРМА военных облигаций на 152 млн гривен.

По данным украинских СМИ, эти средства находятся на счетах агентства.

Речь идет о замороженных российских активах в рамках процесса конфискации имущества РФ в Украине.

Также в Украине повторно ввели санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску. Будут заблокированы активы, к которым они могут быть причастны.

"Замораживание и конфискация всех активов России и ее граждан происходит в соответствии с четко определенными процедурами и в соответствии с новым законодательством. Мы планомерно работаем над тем, чтобы забрать все имущество и средства России и направить их на усиление нашей армии и наше восстановление", - прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.