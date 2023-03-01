



Украина и МВФ начинают работу над новой программой: есть проблемы

Представители Украины и Международного валютного фонда готовятся начать работу по будущей программе. Обсуждения пройдут с 8 по 15 марта в Варшаве. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.



"Там мы будем согласовывать и условия, и наполнение, и объемы и тому подобное. Сейчас говорить конкретные детали пока рано, потому что там есть много вопросов внутренней дискуссии МВФ", - заявил он.



Министр пояснил, что в Совете директоров МВФ есть "определенные противоречия", поскольку не все страны поддерживают Украину.



"Поэтому, чтобы мы получили полный консенсус и поддержку, надо немного поработать, в том числе и внутри этой организации", - заявил он.



Министр подчеркнул, что Украина активно работает над тем, чтобы получить поддержку стран.



"Думаю, найдем необходимые решения, чтобы, начиная уже с апреля, у нас была полноценная программа с МВФ, - добавил Марченко.