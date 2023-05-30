



Украина и МВФ договорилась о втором транше в размере $900 млн

Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала первый пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающей путь к выделению второго кредитного транша в размере $900 млн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"После утверждения соглашения Исполнительным советом МВФ, которое ожидается в ближайшее время, открывается путь к получению Украиной следующего транша в объеме около $900 млн", – говорится в заявлении Шмыгаля.



Заседание Совета директоров по утверждению пересмотра планируется в следующие месяц-полтора, сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован.



Миссия МВФ работала над пересмотром с начала минувшей недели в Вене.



"Представители Фонда высоко оценили результаты работы Украины по выполнению ряда мер и соблюдению показателей эффективности, а также отметили устойчивость украинской экономики и перспективы обновления в 2023 году", – заявил Шмыгаль.



На сайте МВФ сообщается, что Украина выполнила все количественные критерии эффективности на конец апреля и структурные маяки на конец мая.

"Тем не менее, существенные вызовы продолжаются: бюджетный дефицит остается очень высоким, что вызывает большие потребности во внешнем финансировании, которое обеспечивается внешними грантами и ссудами на очень льготной основе", - заявил руководитель миссии МВФ Гэвин Грей.



Он подчеркнул, что Украина должна увеличивать собственные доходы и избегать новых мер, которые могли бы уменьшить налоговые поступления.



"Последовательное внедрение структурных реформ, предусмотренных программой, в том числе в сфере работы власти, борьбы с коррупцией и управления государственными инвестициями, укрепит институции и заложит фундамент для сильного и устойчивого роста", - считает представитель МВФ.



В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования, а в начале апреля – первый транш в размере $2,7 млрд.



Условия новой кредитной программы содержат 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев.