



Украина и МВФ начали договариваться о новой программе

Миссия Международного валютного фонда в Украине приступила к работе в онлайн режиме. Результатом должно стать внедрение мониторинговой программы. Об этом говорится в заявлении, которое сделал постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.



"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ", - говорится в заявлении.



Как отметил Степанян, диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене, Австрия.



Ранее глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что это одна миссия Международного валютного фонда будет работать с 11 по 17 ноября и решит вопрос о мониторинговой программе для Украины.



Напомним, Международный валютный фонд и Украина планируют обсуждение запуска Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда (Program Monitoring with Board Involvement - PMB). Ожидается, что программа заработает в декабре.