



Украина и Молдова вместе построят мост через Днестр

На украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) - Косеуц (Молдова) будет построен новый мост. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.



Соглашение о строительстве подписали вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры Молдовы Лилия Дабижа.



Общая длина моста составляет более 1400 метров. Искусственное сооружение будет иметь 2 полосы движения с тротуарами с обеих сторон.



Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь - Косеуц", которая не работает несколько лет и уже давно не отвечает требованиям времени и реальным потребностям жителей.



Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский - Отач", через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.



Как отметил Кубраков, критическая необходимость развития логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным. По его словам, мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.



Напомним, в апреле этого года Украина и Молдова подписали соглашение о деятельности железнодорожного транспорта. Им предусмотрено упрощение контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправки и пунктом назначения Украина или Молдова.



Также было договорено о введении проезда без остановки по территории Украины между пунктами пропуска "Фрикацей - Этулия" и "Рени - Джурджюлешть", что будет способствовать увеличению объема грузов, перевозимых по железной дороге.



Кроме этого, весной этого года были начаты грузоперевозки по восстановленному железнодорожному участку Березине - Басарабяска (Молдова).