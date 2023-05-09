



Украина еще год сможет вести беспошлинную торговлю с Евросоюзом

Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год для поддержки экономики страны в условиях войны. Об этом говорится в решении Европейского парламента.



Согласно решению, депутаты Европарламента одобрили предложение возобновить приостановку импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и гарантий украинского экспорта в Европейский Союз еще на год на фоне войны России против Украины.



Приостановление применения тарифов касается фруктов и овощей, подпадающих под систему входящих цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений. Таможенные пошлины для промышленных товаров прекратили действовать еще с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.



Напомним, ранее Украина договорилась с Евросоюзом о продлении еще на год "экономического безвиза", что облегчает экспорт из страны.