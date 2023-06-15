



Украина договорилась с Северной Македонией о "транспортном безвизе"

Украина и Северная Македония договорились о "транспортном безвизе". Он предусматривает отмену разрешений на выполнение двусторонних и транзитных перевозок для транспортных средств стандарта Евро-3 и выше. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.



Соответствующее решение было принято на заседании украинско-македонской Смешанной Комиссии по международным автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, которое состоялось в столице Северной Македонии Скопье.



Также было достигнуто соглашение об основных условиях безразрешительного проезда и внесении изменений в двустороннее соглашение.



Чтобы воспользоваться "транспортным безвизом", у перевозчиков должен быть сертификат производителя или уполномоченного учреждения для подтверждения класса экологичности не менее Евро-3.



В ведомстве отметили, что Украина и Северная Македония договорились вдвое увеличить квоту разрешений на выполнение перевозок в третьи страны на нынешний и следующий год. А также согласовали порядок действия этих разрешений. Они могут быть использованы как в прямом, так и обратном направлении. Такой вид разрешений действителен для транспортных средств любой категории экологичности.



"Транспортный безвиз" с Украиной



В июне прошлого года Украина подписала "транспортный безвиз" с Европейским союзом. Подписанное соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Это позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции из-за автомобильных пунктов пропуска.



Также соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.



В марте 2023 года "транспортный безвиз" между Украиной и ЕС был продлен еще на год. Также в августе прошлого года Украина согласовала "транспортный безвиз" с Молдовой.