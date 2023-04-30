



Украина договорилась о сотрудничестве с Baykar, выпускающим беспилотники

Украина подписала три контракта с турецкой компанией Baykar во время международной выставки авиационной техники Teknofest 2023 в Стамбуле. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.



“Есть важный результат – три новых соглашения с турецким Baykar для украинских производителей. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения”, – отметил министр.



В ноябре 2022 года турецкий производитель боевых беспилотников Baykar испытал прототип ударного реактивного дрона Bayraktar Kızılelma. Kızılelma позиционируется как палубный сверхзвуковой беспилотник с турбореактивным двигателем. Разработчики заявляют, что Kızılelma может приземляться и взлетать на кораблях с короткими взлетно-посадочными полосами, например, с палубы легкого авианосца.



Беспилотник может нести 1500 кг полезной нагрузки (вооружения, устройства и т.п.). Его заявлена ​​максимальная скорость – 900 км/ч, дальность полета – 930 км, а рабочая высота – 10 668 м. В воздухе он может работать беспрерывно пять часов.