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Украина бесплатно поставит зерно голодающим странам
26.11.2022 10:33 Ольга Белозерова

Украина бесплатно поставит зерно голодающим странам

В Украине согласовали выделение гуманитарной помощи голодающим странам.

Согласно распоряжению кабинета министров страны, Украина бесплатно отправит зерно в Судан, Йемен, Кению и Нигерию. Об этом сообщает РБК-Украина

В документе говорится, что ряд ведомств должны обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи - зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тысяч метрических тонн.

Также кабинет министров распорядился выделить 900 млн гривен для закупки и поставки в государства Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тысяч метрических тонн.

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