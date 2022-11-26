



Украина бесплатно поставит зерно голодающим странам

В Украине согласовали выделение гуманитарной помощи голодающим странам.



Согласно распоряжению кабинета министров страны, Украина бесплатно отправит зерно в Судан, Йемен, Кению и Нигерию. Об этом сообщает РБК-Украина.



В документе говорится, что ряд ведомств должны обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи - зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тысяч метрических тонн.



Также кабинет министров распорядился выделить 900 млн гривен для закупки и поставки в государства Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тысяч метрических тонн.