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Уйдут в прошлое: Philip Morris планирует отказаться от обычных сигарет
18.08.2023 10:10 Наталья Богинская

Уйдут в прошлое: Philip Morris планирует отказаться от обычных сигарет

Компания Philip Morris собирается в будущем отказаться от производства сигарет в противовес Iqos. Это подтвердил глава немецкого подразделения табачной компании Маркус Эссинг в интервью изданию Bild. 

Эссинг заявил, что обычные сигареты постепенно уйдут в прошлое.

“До 2025 года мы хотим убедить более 40 миллионов курильщиков по всему миру использовать альтернативные варианты, снижающие содержание вредных веществ. Это будет соответствовать 50% оборота” , – заявил он.

По словам Эссинга, как только половина курильщиков перейдет на системы нагрева табака Iqos, Philip Morris снимет табачные сигареты с производства.
 

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