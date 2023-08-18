



Уйдут в прошлое: Philip Morris планирует отказаться от обычных сигарет

Компания Philip Morris собирается в будущем отказаться от производства сигарет в противовес Iqos. Это подтвердил глава немецкого подразделения табачной компании Маркус Эссинг в интервью изданию Bild.



Эссинг заявил, что обычные сигареты постепенно уйдут в прошлое.



“До 2025 года мы хотим убедить более 40 миллионов курильщиков по всему миру использовать альтернативные варианты, снижающие содержание вредных веществ. Это будет соответствовать 50% оборота” , – заявил он.



По словам Эссинга, как только половина курильщиков перейдет на системы нагрева табака Iqos, Philip Morris снимет табачные сигареты с производства.

