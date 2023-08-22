



Удар по компании Штраус: начато антимонопольное расследование

Антимонопольное ведомство уведомило менеджмент компании Штраус о намерении предъявить им обвинения.



Заявление о возбуждении дела стало результатом комплексного расследования, проведенного отделом расследований антимонопольного ведомства в связи с подозрениями в совершении правонарушений, связанных с проведением противоречащих антимонопольному законодательству действий и навязыванию договоренностей посредством публичных заявлений.



В письме о подозрениях говорится о том, что сфера поставок, маркетинга и распространения продуктов питания в Израиле характеризуется высокой концентрацией. В нем также отмечается положение компании Штраус как одного из крупнейших поставщиков продуктов питания в Израиле и как монополиста в различных отраслях продовольственного сектора.



Компания Штраус заявила: "Наша позиция заключается в том, что в поведении компании и ее должностных лиц не было никаких изъянов. Мы уверены, что после того, как компания и менеджмент представят свою позицию, будет принято обоснованное решение о закрытии дела".



Штраус в мае 2021 года опубликовала первый квартальный отчет за текущий год, в котором сообщила, что в связи с ростом цен на некоторые виды сырья и цен на морские перевозки готовится к различным вариантам развития событий, а в некоторых случаях будет рассматривать возможность обновления отпускных цен.



Согласно письму антимонопольного управления, Штраус использовала отчет, пресс-релиз и дополнительные сообщения, которые она опубликовала, в качестве пробного шара, призванного сигнализировать основным поставщикам продуктов питания, и в частности своим конкурентам, о своем желании достичь соглашения о повышении цен.