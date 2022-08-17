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Учителя протестуют под резиденцией Лапида и возле минфина
17.08.2022 12:40 Алина Груднева

Учителя протестуют под резиденцией Лапида и возле минфина

Днем, 17 августа, сотни преподавателей вышли на акцию протеста возле резиденции премьер-министра Яира Лапида и перед министерством финансов.

 
Они протестуют на фоне продолжающихся переговоров об условиях их работы и заработной платы, а также о "крахе системы образования". 
 
"Еще раз предупреждаем, что предстоящий учебный год не начнется без соглашения о справедливой заработной плате", - объявил профсоюз учителей.
 
По словам гендиректора профсоюза Яффе Бен-Давида, дефицит педагогов должен беспокоить общественность больше всего остального. 
 
"Отчет, опубликованный Центром исследований и информации Кнессета, подтверждает и поддерживает то, о чем мы говорили в течение нескольких месяцев. 85% менеджеров сообщили о нехватке сотрудников, и это потому, что финансовые чиновники ищут нянь, а не воспитателей", - возмутился он. 

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