



Учителя протестуют под резиденцией Лапида и возле минфина

Днем, 17 августа, сотни преподавателей вышли на акцию протеста возле резиденции премьер-министра Яира Лапида и перед министерством финансов.

Они протестуют на фоне продолжающихся переговоров об условиях их работы и заработной платы, а также о "крахе системы образования".

"Еще раз предупреждаем, что предстоящий учебный год не начнется без соглашения о справедливой заработной плате", - объявил профсоюз учителей.

По словам гендиректора профсоюза Яффе Бен-Давида, дефицит педагогов должен беспокоить общественность больше всего остального.

"Отчет, опубликованный Центром исследований и информации Кнессета, подтверждает и поддерживает то, о чем мы говорили в течение нескольких месяцев. 85% менеджеров сообщили о нехватке сотрудников, и это потому, что финансовые чиновники ищут нянь, а не воспитателей", - возмутился он.