



Учителя и минпрос о прошении по поводу запрета забастовок

Профсоюз учителей требует категорического отклонения запроса о запретительном судебном приказе на забастовки.

Соответствующее заявление было сделано вечером, 30 августа.

Ситуацию прокомментировало и министерство просвещения.

"После того, как большинство споров будет разрешено, а стороны достигнут договоренностей, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы исчерпать источник переговоров. Это наш долг ради детей Израиля. Юридические угрозы не помогут в решении кризиса в системе образования", - сказано в заявлении.