Новости » Экономика
Учителя и минпрос о прошении по поводу запрета забастовок
30.08.2022 21:00 Алина Груднева

Учителя и минпрос о прошении по поводу запрета забастовок

Профсоюз учителей требует категорического отклонения запроса о запретительном судебном приказе на забастовки.

 
Соответствующее заявление было сделано вечером, 30 августа.
 
Ситуацию прокомментировало и министерство просвещения.
 
"После того, как большинство споров будет разрешено, а стороны достигнут договоренностей, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы исчерпать источник переговоров. Это наш долг ради детей Израиля. Юридические угрозы не помогут в решении кризиса в системе образования", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы