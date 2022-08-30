Учителя и минпрос о прошении по поводу запрета забастовок
Профсоюз учителей требует категорического отклонения запроса о запретительном судебном приказе на забастовки.
Соответствующее заявление было сделано вечером, 30 августа.
Ситуацию прокомментировало и министерство просвещения.
"После того, как большинство споров будет разрешено, а стороны достигнут договоренностей, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы исчерпать источник переговоров. Это наш долг ради детей Израиля. Юридические угрозы не помогут в решении кризиса в системе образования", - сказано в заявлении.