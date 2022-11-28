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Учетная ставка в Израиле превысит 3,5% в год
28.11.2022 10:42 Аркадий Бочаровский

Учетная ставка в Израиле превысит 3,5% в год

 
Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон выступит сегодня 28 ноября  в финансовом комитете Кнессета.

Ярона вызвал на слушания в комитете его председатель, Моше Гафни. Гафни обеспокоен политикой повышения процентных ставок и нанесением ущерба получателям ипотечных кредитов.

В ходе сегодняшнего выступления Ярон подчеркнет важность независимости Банка Израиля. В то же время он будет настаивать на том, что  процентная ставка в экономике в ближайшем будущем поднимется даже выше 3,5% в год, что раньше было верхней целевой линией монетарной политики.

 

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