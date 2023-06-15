



Uber закрывает сервис такси в Израиле

Uber закрывает свой бизнес по вызову такси в Израиле. Таксисты, работающие с компанией, сегодня получили уведомление о прекращении деятельности в конце следующей недели. Компания, известная своим сервисом совместных поездок по всему миру, работала в Израиле как служба заказа такси, аналогичная Gett и Yango, сообщает Globes.



Uber также предоставляет через свое приложение услугу заказа электрических скутеров, которыми управляет Lime. Эта услуга будет продолжаться даже после прекращения работы службы такси.



Uber был запущен в Израиле в 2014 году. Он прекратил свою деятельность, когда разразилась пандемия Covid, но вернулся в начале 2022 года, и его бизнес расширился за последний год. Несмотря на это, компания решила закрыть дело. Пользователями Uber в Израиле были в основном туристы и бизнесмены.



Предпосылкой для принятия решения послужило отсутствие в Израиле горизонта регулирования, тот факт, что Израиль является небольшим рынком, а также стандарт обслуживания, который местные таксисты предлагали международным путешественникам. Такси в Израиле жестко регулируется, и эта отрасль не является прогрессивной. Uber пытался продвигать совместное использование поездок и заранее установленные тарифы, но встретил противодействие со стороны регулирующего органа.



В заявлении Uber говорится: “Мы приняли трудное решение приостановить нашу службу заказа такси в Израиле одновременно с прекращением службы доставки в Италии, как мы делали в прошлом на других рынках. Решение было принято в соответствии с политикой Uber по концентрации внимания на основных мировых рынках компании. Мы работаем над тем, чтобы свести к минимуму вред водителям такси, работающим на платформе, и нашим сотрудникам в Израиле“.



