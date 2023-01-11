



У Volkswagen и Audi упали продажи авто

Audi и Volkswagen отчитались о своих глобальных продажах за 2022 год. Автопроизводители зафиксировали падение общего объема продаж во всем мире за год, но отметили значительный рост спроса на электромобили.



В 2022 году мировые продажи VW составили 4,56 миллионов автомобилей, что на 6,8% меньше, чем в предыдущем году. При этом VW продал около 330 000 электромобилей, что на 23,6% больше, чем в предыдущем году.



Компания поставила около 170 000 единиц ID.4 по всему миру, что сделало модель лучшим электромобилем бренда. Поставки в США выросли на 27,7%до 22 700 единиц модели.



"Заметный рост моделей BEV подтверждает, что с нашим привлекательным портфолио продуктов мы находимся на правильном пути, чтобы стать самым желанным брендом для устойчивой мобильности", – говорит член правления Volkswagen Имельда Лаббе.



В 2022 году туда было продано 301069 автомобилей, что на 19,7% меньше, чем в 2021 году. Tiguan стал самым продаваемым автомобилем – 88577 единиц против 109744 экземпляров в предыдущем году.



Audi уступает VW, но тенденции для бренда аналогичны конкуренту. В 2022 году компания поставила 1614231 модель по всему миру, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. В США в 2022 году Audi реализовала 186 875 автомобилей, что на 5% меньше. Модель Q5 была продана в количестве 62 912 штук, став бестселлером бренда.



Во всем мире электромобили марки показали очень значительный рост. В 2022 году Audi поставила 118196 электрических моделей, что на 42,8% больше, чем в прошлом году.



"Высокие показатели относительно полностью электрических моделей показывают нам, что наша четкая сосредоточенность на электрической мобильности является верным путем", – считает член правления Aud Хильдегард Вортманн.



До сих пор существует серьезный спрос на мощные автомобили. В 2022 году подразделение Audi Sport выполнило 45 515 поставок, что на 15,6% больше, чем в предыдущем году.